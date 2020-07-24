Zonguldak'ta denizde bitkin düşen 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta girdikleri denizde bitkin düşen 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kapuz Plajı mevkisinde bir kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu denizde bitkin buldukları 3 kişiyi bota aldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, 2 kişinin, denizde bitkin düşen şahsa yardım amacıyla suya girdiği ancak yorulunca onların da mahsur kaldığı öğrenildi.