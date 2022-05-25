ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı

25.05.2022 15:16

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Değirmenağzı Plaj Tesisi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Özhan U. bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Özhan U, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Özhan U'nun arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı
ZONGULDAK - Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedaviye alındı

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Kaynak: AA

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