Ekiplere destek veren çocuğun yakınlarından bazıları, dalgıçların gelmemesinden şikayet ederek polis ve zabıta ekipleri ile gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Denizde kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.