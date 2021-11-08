ZONGULDAK'TA DENİZİ VE KENTİN ÜZERİNİ KAPLAYAN SİS DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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ZONGULDAK'ta etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda, sürücüler zor anlar yaşadı. Balıkçılar, sis nedeniyle tekneleriyle denize açılamadı. Deniz üzerini ve kent merkezini kaplayan sis, dron ile havadan görüntülendi. Kentin yüksek tepelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle oluşan manzara, güzel görüntüler oluşturdu.