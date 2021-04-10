ZONGULDAK'ta etkili olan yağmurun ardından Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.
Kandilli beldesinde bulunan Köseağzı Plajı'na akan derenin debisi şiddetli yağış sonrası yükseldi. Dereden gelen çamur, denizin rengini değiştirdi. Sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Oluşan çamur rengi, dron ile havadan görüntülendi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede inceleme yapılacağını söyledi.
Vatandaşlardan Nazım Tıngaz, yaklaşık 2 aydır derenin renginin çamurlu aktığını söyledi. Ara ara normale dönse de derenin yağmurla birlikte çamura dönüştüğünü ifade eden Tıngaz, Buna bir önlem alınması lazım. Ereğlimizin nadide güzel yerlerinden birisi. Yetkililerimizin bu konu ile ilgilenmelerini istiyoruz. dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK'TA DENİZİN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ - Son Dakika