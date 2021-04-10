ZONGULDAK'TA DENİZİN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ - Son Dakika

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Bakan Selçuk'tan öğrencilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

ZONGULDAK'ta etkili olan yağmurun ardından Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Kandilli beldesinde bulunan Köseağzı Plajı'na akan derenin debisi şiddetli yağış sonrası yükseldi. Dereden gelen çamur, denizin rengini değiştirdi. Sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Oluşan çamur rengi, dron ile havadan görüntülendi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede inceleme yapılacağını söyledi.

Vatandaşlardan Nazım Tıngaz, yaklaşık 2 aydır derenin renginin çamurlu aktığını söyledi. Ara ara normale dönse de derenin yağmurla birlikte çamura dönüştüğünü ifade eden Tıngaz, Buna bir önlem alınması lazım. Ereğlimizin nadide güzel yerlerinden birisi. Yetkililerimizin bu konu ile ilgilenmelerini istiyoruz. dedi.