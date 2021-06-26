Zonguldak'ta denizin rengi değişti - Son Dakika

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ZONGULDAK'ta etkili olan yağmurun ardından dereden akan çamurlu su, liman ve Kapuz Plajı'nda denizin rengini değiştirdi.

Kentte gece etkili olan yağışın ardından yağmur sularıyla birlikte gelen çamur ve evsel atıklar limana doldu. Derelerden gelen suyla birlikte liman içi ve deniz, çamur rengine boyandı. Limanda oluşan kirlilik, dronla havadan görüntülendi. Kapuz Plajı'nda da sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Denize girmek için sahile giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı.