Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayacak

31.08.2022 23:33
Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayacak

Zonguldak'ta denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, hava koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle denize açılamayacak.

Zonguldak'ta denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, hava koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle denize açılamayacak.

Liman Başkanlığı'nın avlanmaya çıkılmaması yönünde uyarıları dikkate alan balıkçılar, Kozlu Limanı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların yeni sezon için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yeni sezona umutlu girdiklerini belirten Kayhan, "Meteorolojik koşullar ve Liman Başkanlığı'ndan balıkçılara bildirilen acil kodla hava durumunun bozuk olduğu, bu akşam balıkçılar için sakıncalı olacağı için çıkamıyoruz. Ancak sabaha doğru normale dönerse çıkılacaktır. Bundan sonra havaların iyi olmasını bekliyoruz. Kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Gece hava müsait olsaydı 'Vira Bismillah' diyecektik." şeklinde konuştu.

Ordu'dan gelen kaptan Salih Emeksiz de hava şartları sert olduğundan dolayı denize açılamayacaklarını belirterek, "Gece yarısından sonra belki bir ağ atma ihtimalimiz olabilir ancak gündüzden hava şartları müsait değildi. Onun için biraz tedirgin olduk."dedi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kayhan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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