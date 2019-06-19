Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı (2)
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Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

11 dakika önce

CAN KAYBI YOK, HAYVANLAR TELEF OLDUSarıkadı köyündeki sel nedeniyle evlerin yanı sıra köydeki ilkokul da sular altında kaldı.

Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı (2), System.String[]

CAN KAYBI YOK, HAYVANLAR TELEF OLDU
Sarıkadı köyündeki sel nedeniyle evlerin yanı sıra köydeki ilkokul da sular altında kaldı. Eğitim ve öğretimin olmamasının olası bir faciayı önlediği belirtildi. Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de köye giderek incelemelerde bulundu. AFAD Müdürü Güngör, köyde ekiplerin gerekli önlemleri aldığını ve köylülerin güvenli bölgeye taşındığını söyledi. Sel nedeniyle birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan da sulara kapılarak telef oldu.
İTFAİYE MÜDÜRÜ: 15 KİŞİ KURTARILDI
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, dere taştığı ihbarının ardından jandarmayla birlikte kısa sürede köye ulaştıklarını anlatarak, "Sarıkadı köyünden gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Burada bulunan dere taşmış vaziyetteydi. Dere yatağına yakın 5 evde çocuklar, yaşlı birçok vatandaşımız mahsur kalmıştı. Vatandaşlarımız ve jandarmanın desteğiyle 15 kişiyi kurtardık ve güvenli yerlere tahliye ettik. Sağlık sorunları yok" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
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