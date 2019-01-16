Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Dev Dalgalar 7 Metrelik İstinat Duvarını Aştı

Zonguldak'ta Dev Dalgalar 7 Metrelik İstinat Duvarını Aştı

48 dakika önce

Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştıZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.

Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve kar etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve kar nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'ndeki 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, Genel
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