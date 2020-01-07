Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı - Son Dakika

Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

6 saat önce

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.

Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı, System.String[]

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'nde 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı havanın Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Zonguldak Limanı'na sığındı.

(Sertaç Özdemir - Onur Altındağ/İHA)

Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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