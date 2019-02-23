Zonguldak'ta Dev Dalgalar Mendireği Aştı
1 saat önce
HAVA sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.
HAVA sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak
'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.
Kentte, 15 derece olan dünkü hava sıcaklığı bugün 5 dereceye kadar düştü. Sabah
saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar, özellikle sahil kesiminde etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 7 metreyi buldu. Dalgalar
, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
- Zonguldak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:04 Kaynak: DHA
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar
Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek
Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı Alım Fırsatı Sunuyor, 250 Lirayı Görebilir