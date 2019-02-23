Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Dev Dalgalar Mendireği Aştı

Zonguldak'ta Dev Dalgalar Mendireği Aştı

1 saat önce

HAVA sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.

Zonguldak'ta Dev Dalgalar Mendireği Aştı, System.String[]
HAVA sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.

Kentte, 15 derece olan dünkü hava sıcaklığı bugün 5 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar, özellikle sahil kesiminde etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:15 Kaynak: DHA

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