Devrilen tır ve yola saçılan toz kömür nedeniyle kara yolunun her iki yönü de ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Zonguldak, İstanbul, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

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