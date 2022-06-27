Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

27.06.2022 15:49
Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Zonguldak'ta kömür yüklü tırın devrilmesi, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Zonguldak'ta kömür yüklü tırın devrilmesi, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Zonguldak- İstanbul kara yolunda seyreden R.C. idaresindeki 45 AHG 245 plakalı tır, Ereğli Soğanlı rampalarında kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır ve yola saçılan toz kömür nedeniyle kara yolunun her iki yönü de ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zonguldak, İstanbul, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
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