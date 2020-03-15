Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

23 dakika önce

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmacı köyü mevkisinde, Erol T'nin kullandığı 67 TY 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice T. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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