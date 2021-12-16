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DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

16.12.2021 16:01

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tarım aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tarım aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sücüllü köyünde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz'ın kullandığı halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Hüseyin Korkmaz ile birlikte eşi Asiye Korkmaz ve gelinleri Fatma Korkmaz yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI
DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Hüseyin Korkmaz, Ereğli, Tarım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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