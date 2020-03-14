Zonguldak'ta dezenfekte çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Zonguldak'ta dezenfekte çalışmaları başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta dezenfekte çalışmaları başladı

6 saat önce

Zonguldak'ta dezenfekte çalışmaları başladı Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Sevgimizi gönül selamı şekliyle yapacağız" Zonguldak Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ta dezenfekte çalışmaları başladı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan:

"Sevgimizi gönül selamı şekliyle yapacağız"

ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı. Kent merkezinde başlayan uygulama hafta boyunca yapılacak. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "En önemli tek bir el hijyeni tokalaşmayacağız ve çok sık sarılmayacağız yani sonuç olarak bu ara sevgimizi gönül selamı şekliyle yapacağız" dedi.

Zonguldak Belediyesi ekipleri kent merkezinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Hijyen ekipleri liman mevkiinden başlayarak kentin birçok bölgesinde belediye durakları, dolmuşlar, halk otobüsleri, halka açık alanlar dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarına ilk olarak halka açık alanlar ve belediye duraklarından başladıklarını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Koronavirüsü ile ilgili valilikte bir toplantı yapıldı. Biz de belediye olarak üzerimize düşen görevlerin başında dezenfekte çalışmalarını başlattık. Dezenfekte çalışmaları liman caddesinden başlayarak halka açık alanlarda bulunan belediye durakları caddeler dezenfekte edildi. Camiler, huzur evleri ve kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içerisinde Zonguldak'ta elimizden geldiğince dezenfekte etmeye çalışacağız. Bugün öncelikli olarak belediye binamızda dezenfekte çalışmalarına başlayacağız. Ardından Valilik binası, adliye, SGK ve Vergi dairesine kadar dezenfekte çalışmalarını bir hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. En önemli tek bir el hijyeni tokalaşmayacağız ve çok sık sarılmayacağız yani sonuç olarak bu ara sevgimizi gönül selamı şekliyle yapacağız. Allah'a şükür Zonguldak'ta virüs görülmedi ama biz tedbiri elden bırakamayız" dedi.

Zonguldak'ta dezenfekte çalışmaları başladı

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
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