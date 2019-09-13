Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta DHKP-C operasyonu: 1'i kadın 3 şüpheli adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zonguldak'ta DHKP-C operasyonu: 1'i kadın 3 şüpheli adliyede

34 dakika önce

Zonguldak'ta DHKP-C operasyonu: 1'i kadın 3 şüpheli adliyedeZONGULDAK - Zonguldak'ta DHKP-C propagandası yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta DHKP-C operasyonu: 1'i kadın 3 şüpheli adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta DHKP-C propagandası yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.K., M.K. ve N.Ç. isimli şüpheliler Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve örgütsel dokümanlara da el koydu. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Zonguldak'ta DHKP-C operasyonu: 1'i kadın 3 şüpheli adliyede

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu Cinayet zanlısı kadın: "Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti" Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta DHKP-C operasyonu: 1'i kadın 3 şüpheli adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]