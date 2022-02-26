Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı

26.02.2022 14:21
Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire tahliye edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire tahliye edildi.

Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ta 16 hanenin bulunduğu alanın arka tarafındaki göletin suları sağanak nedeniyle yükseldi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çatalağzı Belediyesi yetkilileri geldi.

İncelemelerin ardından risk altındaki 10 konuttan ilk etapta 4 daire boşaltıldı.

Daire sakinleri, evlerinde bulunan eşyaları iş makinesi aracılığıyla çıkardı.

Vali Mustafa Tutulmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de bölgede incelemelerde bulundu.

Ailelerin geçici olarak başka yerlere yerleştireceği bildirildi.

Öte yandan ailelerin acil ihtiyaçları için AFAD Başkanlığından ödenek tahsis edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Çaycuma Milli Eğitim ' Sorumluluk kanımızda var' dedi Çaycuma Milli Eğitim ' Sorumluluk kanımızda var' dedi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak, Çatalağzı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:28:17. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement