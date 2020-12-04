Zonguldak'ta dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine, B.B. (36) isimli kişinin, sattığı telefonun parasının ödenmediğini ve dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, dolandırıcılık olayına karıştığını belirlediği V.K. (38), A.İ. (29), A.S. (19) ve F.Ç'nin (18) Bartın'ın Amasra ilçesine gittikleri tespit etti. Amasra'da gözaltına alınan zanlıların bulunduğu araçta farklı marka ve modellere ait 9 ikinci el cep telefonu ile eşkal değiştirmede kullanıldığı değerlendirilen peruklar ele geçirildi.

Zonguldak'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin Sakarya, Bolu ve Karabük'te 4 farklı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.