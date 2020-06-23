Zonguldak'ta dolmuş durağında terk edilmiş bebeğin bulunması - Son Dakika

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, bebeğin eşyaları iz takip köpeklerine koklatılarak bölgede arama çalışması yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü durağında 18 Haziran'da, servise binen bir kişi tarafından bulunan 2 günlük bebek, Çaycuma Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı müşahedeye alınmıştı.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü durağında 5 gün önce servise binen bir kişi tarafından bulunan bebeğin Çaycuma Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bir dolmuş durağına bırakılan yeni doğan bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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