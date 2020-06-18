Zonguldak'ta dolmuş durağında terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika

Kayıkçılar köyü muhtarı Mehmet Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı jandarmadan öğrendiğini belirterek, " Bebek yol güzergahında dolmuş durağına bırakılmış. Köyümüzden biri değildir, büyük ihtimalle bırakan dışarıdan biridir." dedi.

Ekiplerce, sağlık kontrolü için Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedavi altına alınan bebeğin, 2 gün önce doğduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü durağında poşet içerisinde bebek olduğunu gören bir kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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