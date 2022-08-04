Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.A isimli yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin takibi sonucunda G.K isimli genç, ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 adet kartuşla yakalanarak Karaelmas Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - ZONGULDAK

Edinilen bilgiye göre olay dün 23: 45 sıralarında Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde ilerleyen N.A (53), aynı yönde kamyoneti ile ilerleyen G.K.'ye (23) korna çaldı. Korna çalınması üzerinde sinirlenen G.K. isimli genç, N.A isimli yaşlı adamı ilk önce pompalı tüfekle tehdit etti, ardından da başından yaraladı. Olayın ardından G.K isimli genç olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Korna çaldı diye önce darp etti, sonra da pompalı tüfekle tehdit etti - Son Dakika

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