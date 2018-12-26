Zonguldak'ta Duvarlarında Çatlaklar Oluşan Binaların Boşaltılması

Zonguldak'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan ve tedbir amacıyla boşaltılan 2 binada oturan bazı aileler eşyalarını almak için evlerine geldi.

Zonguldak'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan ve tedbir amacıyla boşaltılan 2 binada oturan bazı aileler eşyalarını almak için evlerine geldi.



Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta, 4 katlı 9 daireli bir apartman ile 2 katlı bir evin duvarlarında henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çatlaklar nedeniyle dün tedbir amacıyla tahliye edilen 25 kişiden bazıları, evlerine gelerek kalan eşyalarını aldı.



Boşaltılan binada ikamet eden Sadık Civelek'in kızı Gülay Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının eşyalarını almak için mahalleye geldiğini söyledi.



Komşularının binada çatlak olduğunu söylediğini belirten Avcı, "Biz de baktık, durum epey ciddiydi. Durumu AFAD'a haber verdik. Onlar da geldi, incelemelerde bulundu. Bu süreçte yan binamızda da aynı çatlakların oluştuğunu fark ettik. Sonrasında apar topar AFAD ve belediyenin kararıyla olası bir faciayı önlemek açısından binamız tahliye edildi." diye konuştu.



Avcı, eşyalarını almak ve taşınmak için geldiklerini dile getirerek, "Malum kış şartları. Biz de kendimizce taşınmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, yapabilecek bir şey yok. Şu an için mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu apartmanda maalesef kimsenin gidebileceği ikinci bir evi yok. Eminim bize yardım edilecektir, devletime güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Olay



Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta, dün 4 katlı 9 daireli bir apartman ile 2 katlı bir evin sakinleri, yapıların duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine durumu Belediye ve AFAD ekiplerine bildirmiş, ekipler yaptıkları incelemenin ardından binalarda oturan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etmişti.



Bina sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları ise Zonguldak Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.

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