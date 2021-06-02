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Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın bildirileri kitap oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın bildirileri kitap oldu

02.06.2021 14:20
Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın bildirileri kitap oldu, System.String[]

Zonguldak'ta 12-13 Şubat'ta çevrim içi düzenlenen "Filyos Çalıştayı"nın bildirileri kitap haline getirilerek tanıtıldı.

Zonguldak'ta 12-13 Şubat'ta çevrim içi düzenlenen "Filyos Çalıştayı"nın bildirileri kitap haline getirilerek tanıtıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz, Filyos'un önemli bölgelerden birisi olacağını söyledi.

Su ihtiyacının giderilmesi için bölge belediyelerinin dahil olduğu su birliğini kurduklarını bildiren Tutulmaz, "Yine imar kirliliğine sebep olmaması ve ileride yeniden çarpık yapılaşma olmaması için yaptığımız görüşmeler sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgenin tamamında imar çalışmasına başladı." dedi.

Tutulmaz, ana bölümü biten limanın en kısa sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılacağını belirterek, "Arkasından TPAO çalışmalarına başladı. O bölgede santralle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tam netleşmemekle birlikte yatırımcılarımız hızlı şekilde o bölgeyle ilgilenmeye başladılar. Ülkemizin ve ilimizin kalkınması açısından çok önemli bir proje." ifadelerini kullandı.

"Ülke ve kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak"

Filyos'u olumlu şekilde tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Filyos'u ne kadar olumlu şekilde tanıtırsak, buraya yatırımcıyı o kadar çok çekeceğiz. Bu, şu demek, birincisi bu bölgenin işsizlik problemini çözecek, ikincisi limanla ve etrafındaki çalışmalarla beraber buranın altyapı problemleri hallolmuş olacak ve hem ülke hem de kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da kent ve ülke için en önemli projelerden biri olan Filyos Vadisi Projesi'yle ilgili bu yıla özel ve sonrasında devam edecek bir dizi çalışma başlattıklarını, bunlardan ilkinin Filyos Çalıştayı olduğunu belirterek, bunu kitap haline getirme isteklerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Filyos Çalıştayı sonuç bildirgesinde Karadeniz'deki doğal gaz keşfine dikkat çekilerek, Filyos Vadi Projesi'nin ülkenin geleceğine yön verecek mega projelerden biri olduğu belirtilmişti.

Sonuç bildirgesinde, "Ülkemizin enerji talebi hızla artan bir ülke olduğu dikkate alındığında doğal gaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğal gaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makroekonomik hedeflerini destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır. Enerjiye ulaşma ve lojistik üstünlükleri nedeniyle Filyos bölgesi, katma değeri yüksek yatırımlar için bir cazibe merkezi olma kapasitesine sahiptir." ifadelerine yer verilmişti.

Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın bildirileri kitap oldu
Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın bildirileri kitap oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Doğalgaz, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın bildirileri kitap oldu - Son Dakika


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