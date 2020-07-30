Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda 41 zanlı gözaltına alınırken, 3 bin 519 kök Hint keneviri, 955 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 93 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 av tüfeği, 1 tabanca ile 74 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.