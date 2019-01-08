Zonguldak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi
1 saat önce
Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak
'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, 9 Ocak 2019 günü de eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zonguldak merkez ilçe, Kilimli
, Kozlu
ilçelerinin yanı sıra Alaplı
ve Devrek
ilçelerinde de eğitime 9 Ocak 2019 günü ara verildiğini açıkladı. Kapıcı, "Sevgili öğrenciler Zonguldak Merkez
,Kozlu ve Kilimli ilçelerinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle siz öğrencilerimizin emniyeti açısından eğitim öğretime Çarşamba
günü Valimiz Erdoğan Bektaş
'ın emriyle ara verilmiştir. Sınavlarınıza iyi çalışın" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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