Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Zonguldak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi

1 saat önce

Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, 9 Ocak 2019 günü de eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zonguldak merkez ilçe, Kilimli, Kozlu ilçelerinin yanı sıra Alaplı ve Devrek ilçelerinde de eğitime 9 Ocak 2019 günü ara verildiğini açıkladı. Kapıcı, "Sevgili öğrenciler Zonguldak Merkez,Kozlu ve Kilimli ilçelerinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle siz öğrencilerimizin emniyeti açısından eğitim öğretime Çarşamba günü Valimiz Erdoğan Bektaş'ın emriyle ara verilmiştir. Sınavlarınıza iyi çalışın" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Kozlu, Kilimli, Zonguldak Merkez, Zonguldak, Güncel
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