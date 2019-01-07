Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:30 Kaynak: AA

Kilimli, Kozlu, Zonguldak, Güncel
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