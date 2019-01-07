Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Zonguldak
'ta il merkezi, belde, bağlı köyler, Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Zonguldak Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:30 Kaynak: AA
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