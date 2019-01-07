Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

44 dakika önce

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak Valisi  Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabı twitterdan duyurdu. Vali Bektaş, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:48:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]