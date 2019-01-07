Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli
44 dakika önce
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, kar tatili haberini sosyal medya hesabı twitterdan duyurdu. Vali Bektaş
, merkez, Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:04 Kaynak: DHA
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