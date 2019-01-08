Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli
14 dakika önce
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar bugün tatil edildi.
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde, okullar bugün tatil edildi. Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, kar tatili haberini sosyal medya hesabı Twitter
'dan duyurdu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıklayan Bektaş, "Evet kar fena bastırdı. Çocuklar siz kazandınız. Bugün de Zonguldak merkez ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eğitime ara verdik. Engelliler ve hamileler için de bu karar geçerli. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Tabii eğitiminiz de" dedi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: DHA
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