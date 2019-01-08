Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

49 dakika önce

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Devrek, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Devrek, Zonguldak, Güncel
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