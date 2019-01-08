Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli
49 dakika önce
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Devrek
, Alaplı
, Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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