Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

46 dakika önce

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Gökçebey, Devrek, Ereğli ve Kozlu ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Devrek, Gökçebey, Zonguldak, Güncel
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