Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli
46 dakika önce
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Gökçebey
, Devrek
, Ereğli ve Kozlu
ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:02 Kaynak: AA
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