Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli (2)
2 saat önce
153 KÖY YOLU KAPANDIZonguldak'ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
153 KÖY YOLU KAPANDI Zonguldak
'ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak merkezde 18, Kozlu
'da 20, Alaplı
'da 12, Çaycuma
'da 10, Devrek
'te 32, Gökçebey
'de 10 ve Ereğli'de 51 olmak üzere 153 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:13 Kaynak: DHA
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