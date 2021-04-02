Zonguldak'ta, ekmek yeniden 2 TL - Son Dakika

Zonguldak'ta, ekmek yeniden 2 TL

ZONGULDAK'ta mahkeme kararıyla iptal edilen ekmek zammı, fırıncıların talebinin ardından tekrar uygulandı. Daha önce 1,5 TL'ye satılan ekmek, 200 gramdan 230 grama çıkarılarak 2 TL'den satışa sunuldu.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce, 22 Şubat'ta, 200 gramı 1,5 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 220 grama yükseltilerek 2 TL'den satışa sunuldu. Zonguldak Valiliği'nin itirazı üzerine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, zammı iptal etti. Mahkeme, zam kararının komisyonca tekrar görüşülmesine karar verdi. Bunun üzerine tekrar toplanan komisyon, bu sefer ekmeğin gramını 230'a yükselterek tekrar 2 TL'den satışa sundu. Ekmek, bugünden itibaren zamlı olarak tezgahlarda yer aldı.

Fırın işletmecisi Osman Cora, bekledikleri zammın uygulanmadığını söyledi. Masraflarının artması üzerine fırıncıların böyle bir talebi olduğunu anlatan Cora, "Aldığımız zam yüzde 17. Biz yüzde 25-30 civarı bekliyorduk. Zam talebimizin en büyük nedeni artan maliyetler. Yapacak bir şey yok. Bu aslında bir zam değil, iyileştirme oldu" dedi.