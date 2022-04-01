Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

01.04.2022 12:34
Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. idaresindeki 67 EZ 847 plakalı bir ekmek fırınına ait ekmek yüklü araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaprak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla dereden çekildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

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Zonguldak, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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