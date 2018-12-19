Zonguldak'ta El Yapımı Alkolden Ölüm İddiası
2 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içtiği el yapımı alkolden etkilendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, içtiği el yapımı alkolden etkilendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinde dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan (54), dün rahatsızlanınca yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Turhan'ın, sağlık ekiplerine, tükettiği el yapımı alkol nedeniyle zehirlenmiş olabileceğini belirtmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Turhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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