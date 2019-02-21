Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı

Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı

21 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, inşaat alanında beton dökerken elektrik akımına kapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçiler Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, inşaat alanında beton dökerken elektrik akımına kapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesin'de, inşaatı devam eden bir apartmanın beton dökme işini, özel bir şirkete ait mikserle gerçekleştiren Volkan Ç. (37) ile Serdar Y. (35), makinenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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