Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor - Son Dakika

Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor.

Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K. (26), jandarma ekiplerince cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil servisten çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli şekilde ormanlık alana kaçan Ahmet K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şahsın kaçabileceği güzergahlarda arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Devlet Hastanesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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