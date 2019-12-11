Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi, yakalandı.

Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K. (26), jandarma ekiplerince cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.

Acil servisten çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli şekilde ormanlık alana kaçan Ahmet K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheliyi Aydınlar köyünde saklandığı apartmanda yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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