Zonguldak'ta Engelli Kadına Cinsel Saldırı İddiası
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi'nde engelli N.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası üzerine yapılan çalışmada, N.K. (66), M.A. (49), E.C. (51) ve A.T. (49) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.K, M.A. ve E.C. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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