ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı

15.05.2022 16:22

Zonguldak'ta engelli bireylerden oluşan futbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla maç yaptı.

Zonguldak'ta engelli bireylerden oluşan futbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla maç yaptı.

Çatalağzı Engelliler Derneğince Çatalağzı futbol sahasında düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum müdürlerinin de yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas'ın da takip ettiği karşılaşma sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, gazetecilere, engellilerin eğlenmesi ve sosyal aktivitelerde daha fazla yer alması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri programlara yeniden başladıklarını aktaran Albas, "Engelli bireylerimizi evlerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için ailelerinden destek alıyoruz. Evlerinden çıktıkları zaman topluma adapte oluyorlar, alışıyorlar. Amacımız, onları evlerinden çıkartıp eğlenmelerini sağlamak. Onların hayattan kopmalarını kesinlikle engellemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı
ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı
ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı
ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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