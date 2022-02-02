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Zonguldak'ta eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı yakalandı

02.02.2022 09:35
Zonguldak'ta eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde Şahizer A. (58) ile eve alkollü gelen eşi A.A. (58) arasında tartışma çıktı.

Duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, eşini çekiçle başına vurarak öldürdü.

Zanlı A.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.

Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı iddia edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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