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Zonguldak'ta eski çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski çalıştığı iş yerinden 206 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta eski çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski çalıştığı iş yerinden 206 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Uzunmehmet Mahallesi'nde bir inşaat firmasındaki çelik kasadan 206 bin lira para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, 206 bin lira para çaldığı iddiasıyla E.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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