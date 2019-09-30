Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta eski eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
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Zonguldak'ta eski eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Zonguldak'ta eski eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazlar köyünde ikamet eden S.P. (38), eski eşinin evine gelerek kendisini darbettiğini öne sürerek jandarmaya şikayette bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, R.Ş.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş.A, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına yönelik şiddet" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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