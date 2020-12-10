Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

10.12.2020 12:01
Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu, System.String[]

??? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

??? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Ç. (22) ile eski erkek arkadaşı U.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

Çağla Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan U.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.

Elinden yaralandığı belirlenen U.Ö, hastaneye götürüldü.

Zonguldak, Erkek, Yalı, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu - Son Dakika


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