Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık U.Ö'nün yanı sıra Çağla Ç. ve tanık Zeynep D. ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık U.Ö, savunmasında, 2 yıldır kız arkadaşı olan Çağla Ç'ye ilçe merkezinde ev tuttuğunu, masraflarını karşıladığını, olay günü ise kız arkadaşının kendisine mesaj atarak eve davet ettiğini söyledi.

Çağla Ç'nin ev arkadaşı Zeynep D. ile ilçe merkezinde buluşarak alışveriş yaptıklarını anlatan U.Ö, "Alışveriş sonrası eve geldik. Eve geldiğimde önüme alkol koydu. Benden 200 lira kuaföre gitmek için para istedi. Parayı kendisine verdim. Daha sonra aramızda bir tartışma çıktı. Tartışma çıkınca eve aldığım malzemeler ile verdiğim parayı geri istedim." dedi.

U.Ö, Çağla Ç'nin tartışmanın büyümesi üzerine kendisini evden kovduğunu, Zeynep D. ile mutfağa geçerek getirdikleri alışveriş malzemelerini geri koyarak almak istedikleri sırada Çağla Ç'nin bıçakla yaklaştığını anlatarak "Kendisi o zaman da bana 'Poşetleri alamazsın.' dedi. Bana doğru hamle yaptı. Ben de bıçağı tuttum bu arada elimden bıçakla yaralandım. Kendisine 2-3 tokat attım. Boğuşma anında sayısını hatırlamasam da Çağla'ya bıçak sapladım. Bıçaklandığı esnada, 'Ben seni çok seviyorum.' deyince ben de eylemime son verdim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Peki seni seviyorum demeseydi ne yapacaktın?" sorusuna U.Ö, "Yaptıklarım için pişmanım." şeklinde cevap verdi.

"Keşke beni eve davet ettiğinde gitmeseydim. Ben de kendisinden şikayetçi olmuştum ama şikayetçi değilim." diyen U.Ö, kendisine hakaret etmediğini ve pişman olduğunu tekrarladı.

"Oturduğum ikinci kattaki camı açarak kendimi aşağıya attım"

Çağla Ç. de U.Ö. ile yaklaşık 2 yıl önce tanıştıklarını ve bunun ilk ayının flört, diğer bölümünün ise arkadaş olarak geçtiğini aktararak şunları kaydetti:

"Ev arkadaşım Zeynep ile birlikte alışveriş yaparak geldiler. Alkol aldık sonra U.Ö. sarhoş oldu. Eski konular açılmaya başlandı. Başka bir arkadaşa dediği bir lafı ona söyledim o da, 'Evet söyledim.' deyince tartışma çıktı. Bana verdiği 200 lira kuaför parasını ve getirdiği eşyaları alarak evi terk etmesini istedim. Gitmek istemedi. 'Polisi arayacağım.' deyince de gelerek boğazımı sıkarak beni masanın üzerine yatırdı. Ev arkadaşım Zeynep araya girdi ama o kendisini itti, daha sonra da evin dışına çıkartarak kapıyı kilitledi. O ara bayılmışım. Kendime gelmeye başladığımda U.Ö. bir kenarda elinde bıçakla ağlıyordu 'Seni çok seviyorum.' diyerek. U.Ö. bir ara arkasını döndüğünde ise oturduğum ikinci kattaki camı açarak kendimi aşağıya attım."

Ev arkadaşı Zeynep'in kendisini alarak hastaneye götürdüğünü, bıçaklanma anını ise hatırlamadığını söyleyen Çağla Ç, U.Ö'den şikayetçi olarak cezalandırılmasını talep etti.

Tanık Zeynep D. ise U.Ö'nün Çağla'ya küfür ve hakaretler ettiğini daha sonra boğazından tutarak tezgaha yatırdığını, kendisinin ayırmak istemesine rağmen bunda başarılı olamadığını ve U.Ö. tarafından kapının önüne çıkarıldığına belirterek 155'i, 112'yi arayıp yardım istediğini ve o şekilde Çağla Ç'yi hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili mütalaanın mahkemeye detaylı sunulması için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçen yıl 10 Aralık'ta Çağla Ç. ile eski erkek arkadaşı U.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Çağla Ç. vücudunun 9 yerinden bıçakla yaralanmıştı.

Çağla Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan U.Ö, Kandilli Jandarma Karakoluna teslim olmuştu. Elinden yaralandığı belirlenen zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.