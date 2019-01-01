Zonguldak'ta Esnaf Kavgası: 1 Yaralı
23 dakika önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ekmek fırını sahibi Mustafa Ö., kavga ettiği büfe işletmecisi Yusuf Eryiğit'i tabancayla ateş ederek yaraladı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli
beldesinde ekmek fırını sahibi Mustafa Ö., kavga
ettiği büfe işletmecisi Yusuf Eryiğit'i tabancayla ateş ederek yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Kandilli beldesinde meydana geldi. Ekmek fırını sahibi Mustafa Ö. ile husumetli olduğu büfe işletmecisi Yusuf Eryiğit arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ö., tabancasını çekip ateş etti. Eryiğit, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Eryiğit, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Eryiğit'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
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