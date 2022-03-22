Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanı silahlı saldırıda yaralandı

22.03.2022 16:35
Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanı silahlı saldırıda yaralandı

Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman hastaneye kaldırıldı.

Ereğli ilçe merkezindeki kooperatif binasına gelen E.B. ile Başkan Azman arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, silahla ateş ederek Azman'ı bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Azman, özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Zonguldak, Saldırı, Ereğli, Azman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika


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