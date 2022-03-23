Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

23.03.2022 17:51
Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta, Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta, Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ereğli ilçe merkezindeki kooperatif binasında dün Azman'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bacağından yaralanan Azman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçe merkezindeki kooperatif binasına dün gelen E.B. ile Azman arasında tartışma çıkmıştı. E.B. silahla ateş ederek Azman'ı bacağından yaralamıştı.

Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Zonguldak, Ereğli, Kredi, Azman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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