Zonguldak'ta Etkili Olan Kar Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı
57 dakika önce
İstanbul yolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.
ZONGULDAK- İstanbul
yolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan sürücülerin yardımına bölgede bulunan zincir satanlar yetişti. Kar
yağışı, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul ve Ankara
Karayolu'nda etkili oldu. Yollar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlar yolda kaldı. Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüler zincir takarak yoluna devam etti. Polis
, kar lastiksiz ve TIR'ların geçişine izin vermedi.
YOLDA KALANLARA ZİNCİR SATARAK PARA KAZANDI
Yolda kalan sürücülerin imdadına yetişenler arasında zincir satanlar da vardı. Otomobil lastiği satıcısı ve tamircisi Tuncay Yiğit, iş yerinden arabasına yüklediği zincirleri yolda kalan sürücülere sattı. Kar lastiği olmayan sürücülere yola çıkmama uyarısında bulunan Yiğit, "Zinciri 150 TL'den satıyoruz. Takmasını da ben yapıyorum. Gidip iş yerinden alsa da aynı fiyat. Biz buraya getiriyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar mağdur olmasın. Kar yağışı nedeniyle kar lastiği olmayanlar yola çıkmasın. Kış lastiği olanlar bile araçlarında zincir bulundursun." dedi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:23 Kaynak: DHA
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