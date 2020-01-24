Zonguldak'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Zonguldak'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta etkili olan kar, şehirlerarası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı.

Zonguldak'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

ZONGULDAK'ta etkili olan kar, şehirlerarası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul yolunda kayan bazı araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.

Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri zaman zaman TIR'ların geçişine izin vermedi. Kar nedeniyle bazı TIR'ların yokuşları çıkamadığı görüldü. Yolda kalan sürücüler ise  araçlarına zincir taktı. Trafik ekipleri yollarda sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi tedbir amaçlı öğretmenevine yerleştirildi.


Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 06:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]